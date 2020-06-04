4 Haziran Süper Loto ve Para Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto’da 3. devir!

Her hafta perşembe akşamı düzenlenen Süper Loto oyununa ek olarak internet üzerinden oynanan Para Loto oyunu da oynanmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam çekilen Süper Loto ve Para Loto oyunlarında şanslı rakamlar belirlendi. Süper Loto’da 3. devir gerçekleşirken, Para Loto’da da 1. devir oldu. İşte 4 Haziran Süper Loto ve Para Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO VE PARA LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango İdaresi’nin 659. hafta Süper Loto çekilişinde 6 billen çıkmadı ve 3. devir ile büyük ikramiye 6 milyon 128 bin TL’ye yükseldi.

İnternet üzerinden oynanan Para Loto’nun ilk haftasında da 6 doğru rakamı bilen çıkmadı ve 250 bin TL’lik büyük ödül devretti.

SÜPER LOTO VE PARA LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA GÖRE KAZANAN RAKAMLAR: 2-24-28-35-44-48

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45’te ve Cumartesi saat 21.15’te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15’te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15’te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15’te yapılacak.