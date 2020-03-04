4 Mart Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Şans Topu bu hafta ne kadar kazandırdı?

Her hafta dağıttığı büyük ödül ile en fazla oyanan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu’nda bu hafta 977. çekiliş düzenlenecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan çekilişte 5+1 doğru rakamlarını bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Şans Topu’nun bir önceki hafta yapılan çekilişinde dört kişi 235’er bin lira ikramiye kazanmıştı. Peki Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye ne kadar oldu? İşte 4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları öğrenme ekranı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 977. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş sonuçları kısa süre içerisinde açıklanacak ve sayfamızda yer alacaktır.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto