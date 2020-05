4 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara’da ilk devir!

On Numara çekilişinde sonuçlar açıklandı. Bilet alarak çekiliş sonuçlarını bekleyenler sonuçları araştırmaya başladı. Her hafta pazartesi düzenlenen On Numara çekilişinde bu hafta ilk devir gerçekleşti. 463 bin liralık büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. İşte 4 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

On Numara’nın 926. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. Bu haftaki çekilişte 10 bilen çıkmadı ve 463 bin liralık büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devretti.

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar)

