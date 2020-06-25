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4 milyonluk ihbar

Ankara’nın Bala İlçesi’nde Milli Eğitim Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) olarak görev yapan Gökhan Yağmur, şahit olduğu yolsuzlukları resmi ihbara dönüştürdü.

Veli TOPRAK
06:00 -
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4 milyonluk ihbar

İhalelerden sorumlu olan ve  Belediye Başkanlığı ile AKP ilçe teşkilatı yöneticilerinin isimlerini açıklayan bürokrat, “Ortak olalım payını verelim' dediler karşı çıktım'' dedi.

Yağmur, ‘'Başına gelecekleri görürsün'' diyerek tehdit edildiğini de öne sürdü. Yağmur, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği ihbar mektubunda ‘'Bala Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü Z.A arayarak İ.Y'yi göndereceğini söyledi.

Bu kişi gelerek belediye olarak şirket kurduklarını, ihaleleri istediğini söyledi'' dedi ve şöyle devam etti: ‘'AKP İlçe Başkanı M.T devreye girdi. Kibarca kendisini yolcu ederek gönderdim. Yapılan ortaklık tekliflerini kabul etmeyince görevden alınmam için talimat verildi. Şahsım takip ettirilerek kameraya çekilmeye başlandım. Kaymakam baskı yapmaya başlayınca görev yeri değişikliği dilekçemi idareye verdim. Beni tehdit ettiler. İtibarım, şerefim ayaklar altına alınmıştır. AKP'nin adının böyle konuşulması ilçede ekibe olan güvenin kalmamasına sağlamıştır. Bu tezgahların ortaya çıkacağı kanaatindeyim.”

AKP Ankara yağmur
Son güncelleme: 06:08 25.06.2020
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