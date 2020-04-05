4 Nisan Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da ikramiye ikiye bölündü!

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 1-49 arasından altı rakam işaretleyerek Sayısal Loto kuponlarını doldurdu. Ardından bekledikleri Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Saysısal Loto sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye ikiye bölündü.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto'da kazanan numaralar: 5 – 14 – 25 – 27 – 46 – 49