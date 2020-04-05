Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

4 Nisan Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da ikramiye ikiye bölündü!

4 Nisan Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda açıklandı. Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı...

10:55 -
Haberler Gündem
4 Nisan Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da ikramiye ikiye bölündü!

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 1-49 arasından altı rakam işaretleyerek Sayısal Loto kuponlarını doldurdu. Ardından bekledikleri Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Saysısal Loto sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye ikiye bölündü.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto'da kazanan numaralar: 5 – 14 – 25 – 27 – 46 – 49

canlı Milli Piyango noter Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more