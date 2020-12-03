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4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı

Arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada amcası tarafından tabancayla öldürülen Ramazan Alımcı cinayetinde 'iştirak' suçundan 12 yıl hapis cezası alan Mehmet Özcimbit beraat etti. Yargılama sürecinde 4 yıl 1 ay hapis yatan Özcimbit, 75 bin TL maddi, 80 bin TL de manevi tazminat almaya hak kazandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:21, 03/12/2020
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4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı

Olay, 3 Ekim 2015te Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Traktörüyle köy dışındaki tarlasına giden muhtar Ramazan Alımcı’nın yolu, amcası Osman Alımcı (76) tarafından kesildi. Arazi meselesi yüzünden husumetli olduğu belirtilen amca yeğen arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp ve kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Osman Alımcı tabancayla yeğeni Ramazan Alımcı’ya 5 el ateş etti. Ramazan Alımcı yaşamını yitirirken, Osman Alımcı ile suça iştirak ettiği öne sürülen Mehmet Özcimbit, tutuklandı.

Ramazan Alımcı

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Osman Alımcı kasten öldürme suçundan 18 yıl, Mehmet Özcimbit ise kasten öldürme suçuna iştirakten 12 yıl hapse çarptırıldı. Yaşlığa bağlı hastalığı bulunan Osman Alımcı, geçen yıl cezaevinde hayatını kaybetti.

Mehmet Özcimbit

YARGIYAT KARARI BOZUNCA BERAAT ETTİ

12 yıl hapis cezası alan Mehmet Özcimbit, avukatı aracılığıyla Yargıtaya temyiz başvurusunda bulunarak karara itiraz etti. Temyiz dosyasını inceleyen Yargıtay 1inci Ceza Dairesi, ‘suça iştirak işlediği sabit görülmediği’ gerekçesiyle yerel mahkemenin Özcimbit hakkındaki kararını bozdu. Yargıtay’ın bozma kararının ardından Mehmet Özcimbit, yeninden yargılandığı mahkemece, 4 yıl 1 ay hapis yattıktan sonra suçsuzluğunun anlaşılması üzerine serbest bırakılarak beraat etti.

Özcimbit’in avukatı Eşref Kaya, müvekkilinin cezaevinde suçsuz yere yattığını ve bu nedenle ağır kayıpları olduğunu belirterek, 75 bin TL maddi, 80 bin TL de manevi tazminat almaya hak kazandıklarını söyledi. (DHA)

Çorum kavga Ramazan Yargıtay
Yayınlanma Tarihi:12:19,
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