400 bin liralık kozmetik ürün çalındı! Hırsız şoför çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçiren olay Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Jandarmayı arayan araç şoförü, içi kozmetik malzeme dolu kamyonunu çalındığını ihbar etti. Hemen çalışmalara başlayan jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının takibi sonucunda çalıntı aracı Göktürk mevkiinde içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde buldu.

ŞOFÖR VE ARKADAŞI PLANLAMIŞ

Jandarma ekipleri ihbarı yapan araç şoförü U.G.’nin ifadelerini çelişkili buldu. Bunun üzerine U.G.’de mercek altına alındı. Yüzlerce kamera görüntüsü izleyen ekiplerce yapılan araştırmalarda; araç şoförü ve arkadaşı M.Z.’nin hırsızlık olayını birlikte planladıkları anlaşıldı.

MOLA VERECEĞİ TESİSİ ARKADAŞINA BİLDİRMİŞ, ANAHTARI DA KONTAKTA BIRAKMIŞ

Araç sürücüsünün mola vereceği dinlenme tesisini arkadaşına bildirdiği, aracın anahtarını üzerinde bırakarak tesise girdiği tespit edildi. U.G.’nin arkadaşı M.Z.’nin aracı alarak gitmesinin ardından ise jandarmayı aradığı belirlendi.

MALZEMELER İKİNCİ EL ÜRÜN SATAN DEPODA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin çalıntı malzemeleri, Kocaeli Darıca mevkiinde bulunan bir depoya indirildiği tespit edildi. Depoya düzenlenen baskında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Ancak malzemeler bulunamadı. Çalınan malzemelerin izini süren ekipler, ürünlerin birkaç adres değiştirdikten sonra Küçükyalı’daki ikinci el ürün satan bir depoda ele geçirdi.

DÖRT ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Küçükyalı’daki adrese baskın düzenleyen ekipler kozmetik firmasına ait ürünlerin tamamını ele geçirdi. Piyasa değeri 400 bin lira olan malzemeler firmaya teslim edilirken, yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.