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400 yıllık Osmanlı köprüsü onarılıp turizme kazandırılacak

Muğla’nın Milas ilçesindeki 400 yıllık tarihi Sarıçay Köprüsü'nün kültür turizmine kazandırılması için restorasyon projesinin hazırlandığı belirtildi.

Yaşar ANTER
12:37 -
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400 yıllık Osmanlı köprüsü onarılıp turizme kazandırılacak

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bolaca Deresi üzerinde 16. Yüzyılın başlarında inşa edilen ve son olarak  40 yıl önceye kadar kullanılan tarihi Sarıçay Köprüsü'nün kültür turizmine kazandırılması için Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından  “Tarihi Sarıçay Köprüsü Restorasyonu Projesi ” hazırlandığı belirtildi.

FOTO: SÖZCÜ

RESTORASYON İKİ YILDA BİTİRELECEK

İki ay önce restorasyon ihalesinin yapılmasının ardından, şirketin Sarıçay Köprüsü etrafından bitki ve moloz temizliğine başladığı belirtildi. Köprünün 26 Şubat 2023 tarihine kadar yapımı bitirilecek.

FOTO: SÖZCÜ

KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Köprünün kesme taştan yapılmasına rağmen bakımsızlık nedeniyle kısmen yıkıldığını belirten tur rehberi Zuhal Çalış (43) “Köprünün ayaklarından birinin yıkılmasına rağmen köprü şu anda hala ayakta. İyi bir restorasyon çalışması ile hem yeniden işlevini kazanmış hem de kültür turizmine kazandırılabilir” dedi.

bitki Karayolları Genel Müdürlüğü Muğla Sözcü
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