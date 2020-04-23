400 yıllık Osmanlı köprüsü onarılıp turizme kazandırılacak

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bolaca Deresi üzerinde 16. Yüzyılın başlarında inşa edilen ve son olarak 40 yıl önceye kadar kullanılan tarihi Sarıçay Köprüsü'nün kültür turizmine kazandırılması için Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından “Tarihi Sarıçay Köprüsü Restorasyonu Projesi ” hazırlandığı belirtildi.

RESTORASYON İKİ YILDA BİTİRELECEK

İki ay önce restorasyon ihalesinin yapılmasının ardından, şirketin Sarıçay Köprüsü etrafından bitki ve moloz temizliğine başladığı belirtildi. Köprünün 26 Şubat 2023 tarihine kadar yapımı bitirilecek.

KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Köprünün kesme taştan yapılmasına rağmen bakımsızlık nedeniyle kısmen yıkıldığını belirten tur rehberi Zuhal Çalış (43) “Köprünün ayaklarından birinin yıkılmasına rağmen köprü şu anda hala ayakta. İyi bir restorasyon çalışması ile hem yeniden işlevini kazanmış hem de kültür turizmine kazandırılabilir” dedi.