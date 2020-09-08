41 maden işçisi corona virüsüne yakalandı

Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, corona virüsünün maden işçileri arasında hızla yayıldığını belirtti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 7 bin 900 işçinin çalıştığını açıklayan Yeşil, şöyle konuştu:

* Türkiye’de son günlerde etkisini artıran corona virüsü Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda da etkisini gösterdi.

* Şu anda Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan 7 bin 900 madenciden 41’inde corona virüsü tespit edildi. 233 işçimiz de karantinaya alındı.

* Buradan işçi kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza tekrar söylüyoruz. Rakamlar hiç iç açıcı değil ve her geçen gün de artıyor.

* Kurum yetkilileri ile yaptığımız değerlendirmede bu vakaların tamamının dışarıdan geldiğini tespit ettik.

* Vatandaşlara buradan tekrar rica ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım.

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