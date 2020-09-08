Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

41 maden işçisi corona virüsüne yakalandı

Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocaklarında çalışan 41 işçinin testinin pozitif çıktığını, 233 madencinin de karantinada olduğunu açıkladı.

İsmail AKDUMAN
14:13 -
Haberler Gündem
41 maden işçisi corona virüsüne yakalandı

Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, corona virüsünün maden işçileri arasında hızla yayıldığını belirtti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 7 bin 900 işçinin çalıştığını açıklayan Yeşil, şöyle konuştu:

* Türkiye’de son günlerde etkisini artıran corona virüsü Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda da etkisini gösterdi.

* Şu anda Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan 7 bin 900 madenciden 41’inde corona virüsü tespit edildi. 233 işçimiz de karantinaya alındı.

* Buradan işçi kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza tekrar söylüyoruz. Rakamlar hiç iç açıcı değil ve her geçen gün de artıyor.

* Kurum yetkilileri ile yaptığımız değerlendirmede bu vakaların tamamının dışarıdan geldiğini tespit ettik.

* Vatandaşlara buradan tekrar rica ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım.

İLGİLİ HABERDehşet veren rapor! Sadece geçen ay 208 işçi hayatını kaybettiDehşet veren rapor! Sadece geçen ay 208 işçi hayatını kaybetti İLGİLİ HABERManisa'daki Vestel fabrikasında korkutan iddia: 7 işçi coronadan hayatını kaybetti!Manisa'daki Vestel fabrikasında korkutan iddia: 7 işçi coronadan hayatını kaybetti!
Corona Kadın maden Manisa Ölüm Sanayi Türkiye
Son güncelleme: 14:24 08.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more