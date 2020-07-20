43 dönümlük meraya, AFAD merkezi inşa edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tuzla Akfırat'ta 43 dönümlük arazinin imar planlarını; İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi yapmak üzere değiştirdi. Değişiklik öncesinde arazi, 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda “Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak Alan”, alt ölçekli 1/1000 ve 1/15 binlik planlarda da “mera” fonksiyonuna sahipti.

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre arazi 2016 yılında Akfırat ve Tepeören Mahalleleri çiftçi ailelerinin kullanımına mera olarak tahsis edilmişti. 14 Mart 2019'da da maliye hazinesinin mülkiyetine geçti ve “lojistik depo” yapılmak üzere 2 yıllığına İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na ön tahsisi yapıldı.

ANADOLU YAKASINDA MERKEZ YOK

Ön tahsis kapsamında gereken plan değişikliği çalışması da bakanlık tarafından tamamlanarak askıya çıkarıldı. Plan açıklama raporunda İstanbul'un, yaklaşık 7 şiddetinde beklenen deprem ve sık yaşanan sel felaketleri nedeniyle afet riski yüksek konumda yer aldığına dikkat çekildi.

Acil durumlarda müdahale için İstanbul'da İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD)a bağlı 5 hizmet binası bulunduğu ancak Anadolu yakasında arama, kurtarma ve eğitim merkezleri bulunmadığı kaydedildi.

Bu nedenle Tuzla Akfırat'taki 43 dönümlük mera arazisi, AFAD'a ait arama ve kurtarma hizmet binası, eğitim ve depolama alanı inşaat etmek üzere “Lojistik Bölge” fonksiyonuna alındı.

19 BİN METREKARELİK İNŞAAT

Yapılanma koşulları, emsal 0.45, yükseklik en çok 17.60 metre, tırmanma kulesi için de en çok 24 metre olarak belirlendi. Parsele yaklaşık 19 bin metrekarelik inşaat yapılacak.

İçme suyu hattının geçtiği güzergah cep otopark olarak kullanılmak üzere 5 metre genişliğinde yol, dere koruma kuşağının bulunduğu 164 metrekarelik alan da park olarak planlandı.

“ZEMİN SORUNLU”

Plan açıklama raporuna göre arama kurtarma hizmet binası yapılacak arazinin büyük bölümü “İstanbul İli, Avrupa Yakası Mikrobölgeleme Projesi”nde “Önlemli Alanlar-4B”, küçük kısmı da “Önlemli Alanlar-6B” fonksiyonunda kalıyor.

“Önlemli Alanlar-4B” alanlar; zemin büyütmesi riski taşıyan temel mühendisliği yönünden zayıf zeminler olarak değerlendiriliyor. Hazırlanacak geoteknik rapor sonucuna göre, gerekli görülen tüm zemin iyileştirmelerinin yapılması, yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

“Önlemli Alanlar-6B” alanlar; sıvılaşma, kütle hareketleri, sel baskını, mühendislik problemleri gibi sorunların birden fazlasının görüldüğü, bunların 2'inci dereceden soruna ve önleme sahip alanlar olduğu belirtiliyor.