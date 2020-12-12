450 yıllık tarihi mektebin durumu halka sorulacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız ile birlikte, restorasyon çalışmaları devam eden 450 yıllık tarihi Sıbyan Mektebi'ni yerinde inceledi. Vali Bilgin, restorasyon alanında yetkililerden bilgi aldı.

“TARİHİ MÜZE OLMASINI İSTİYORUZ”

Sıbyan Mektebi'nin restorasyon incelemesi sırasında Vali Bilgin'e bir vatandaş “Sıbyan Mektebi'nin tarih müzesi olmasını istiyoruz” şeklinde talepte bulundu. Bunun üzerine Vali Bilgin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Sıbyan Mektebi'nin ne olacağı sorusunun halka sorulacağını söyledi. Vali Bilgin, Sıbyan Mektebi için halkın taleplerini dikkate alacakları bir çalışma yapacaklarını belirtti.

PANCAR ŞEFLİĞİ’NDE İNCELEME

Sıbyan Mektebi'ndeki denetimin ardından Vali Bilgin, Kaymakam Yüce ve Başkan Gerenli ile birlikte Pancar eski Bölge Şefliği'ne giderek incelemelerde bulundu.