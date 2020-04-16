46 barodan çocuk istismarına karşı ortak ses!

Çocuk istismarına karşı olan 46 baro bir araya gelerek kamu vicdanında çok büyük rahatsızlık yaratan çocuk istismarı affının ülke gündeminden kalkması çağrısında bulundu.

Baroların yaptığı çağrıda, “Hukukun evrensel ilkelerine ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir düzenlemenin bir daha ülkemizin gündemine getirilmemesi, teklif dahi edilmemesi gerektiğini belirtiyor Barolar olarak hukukçu ve insani yanımızla bir kez daha çocuk istismarının affı olmaz diyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 46 baronun ortak yaptığı çağrıda şu ifadeler yer aldı:

* 2016 yılından beri defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin Meclise sunulacağına ilişkin, sosyal medyada yansıdığı şekilde, gerçekliği teyit edilmeyen bir belge dolaşıma sokulmuştur.

* Ancak buna rağmen belgenin sosyal medyaya yansıması kamu vicdanında çok büyük rahatsızlık yaratmıştır.

* Bu durum konunun toplum nezdinde ne derece hassasiyetle takip edildiğini ve konuya ne derece önem verildiğini göstermiştir.

* Kamuoyunda oluşan bu infial üzerine, konuya ilişkin hassasiyetimizi ve uyarılarımızı bir kez daha hatırlatma zorunluluğu doğmuştur.

“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE VE ANAYASAMIZA AYKIRIDIR”

* 2005 yılında, cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin cezanın erteleme nedeni olması, yasadan çıkartılmışken, eski yanlışa dönülmesine neden olacak her türlü yasal düzenleme, çocuğun korunmasından sorumlu olan bütün kurumları, mağdur çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesi sürecinin bir parçası haline getirecektir.

* Böyle bir düzenlemeye gidilmesi ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasamızın 90. ve 14. maddelerine ve Çocuk Koruma Kanunu’na açık aykırılık oluşturur.

* Hukukun evrensel ilkelerine ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir düzenlemenin bir daha ülkemizin gündemine getirilmemesi, teklif dahi edilmemesi gerektiğini belirtiyor, barolar olarak hukukçu ve insani yanımızla bir kez daha çocuk istismarının affı olmaz diyoruz.

1.Adana Barosu Başkanı

Av.Veli KÜÇÜK

2.Adıyaman Barosu Başkanı

Av.Mustafa KÖROĞLU

3.Amasya Barosu Başkanı

Av.Ahmet Melik DERİNDERE

4.Ankara Barosu Başkanı

Av.R.Erinç SAĞKAN

5.Antalya Barosu Başkanı

Av.Polat BALKAN

6.Artvin Barosu Başkanı

Av.Ali Uğur ÇAĞAL

7.Aydın Barosu Başkanı

Av.Gökhan BOZKURT

8.Balıkesir Barosu Başkanı

Av.Erol KAYABAY

9.Batman Barosu Başkanı

Av.Abdülhamit ÇAKAN

10.Bilecik Barosu Başkanı

Av.Halime AYNUR

11.Bitlis Barosu Başkanı

Av.Fuat ÖZGÜL

12.Bolu Barosu Başkanı

Av.Sabri ERHENDEKÇİ

13.Burdur Barosu Başkanı

Av.Ramazan GEDİK

14.Bursa Barosu Başkanı

Av.Gürkan ALTUN

15.Çanakkale Barosu Başkanı

Av.Bülent ŞARLAN

16.Denizli Barosu Başkanı

Av.Müjdat İLHAN

17.Düzce Barosu Başkanı

Av.Azade AY

18.Edirne Barosu Başkanı

Av.Alper PINAR

19.Erzincan Barosu Başkanı

Av.Adem AKTÜRK

20.Eskişehir Barosu Başkanı

Av.Mustafa ELAGÖZ

21.Gaziantep Barosu Başkanı

Av.Bektaş ŞARKLI

22.Giresun Barosu Başkanı

Av.Soner KARADEMİR

23.Hakkari Barosu Başkanı

Av.Ergün CANAN

24.Hatay Barosu Başkanı

Av.Ekrem DÖNMEZ

25.Isparta Barosu Başkanı

Av.Ünsal ÇANKAYA

26.İstanbul Barosu Başkanı

Av.Mehmet DURAKOĞLU

27.İzmir Barosu Başkanı

Av.Özkan YÜCEL

28.Kırıkkale Barosu Başkanı

Av.Talat APAYDIN

29.Kırklareli Barosu Başkanı

Av.Turgay HINIZ

30.Kocaeli Barosu Başkanı

Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

31.Kütahya Barosu Başkanı

Av.Ahmet ATAM

32.Malatya Barosu Başkanı

Av.Enver HAN

33.Manisa Barosu Başkanı

Av.Ali ARSLAN

34.Mersin Barosu Başkanı

Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ

35.Muğla Barosu Başkan

Av.Cumhur UZUN

36.Muş Barosu Başkanı

Av.Feridun TAŞ

37.Niğde Barosu Başkanı

Av.Osman ÇİMEN

38.Ordu Barosu Başkanı

Av.Haluk Murat POYRAZ

39.Siirt Barosu Başkanı

Av.Nizam DİLEK

40.Şırnak Barosu Başkanı

Av.Nuşirevan ELÇİ

41.Tekirdağ Barosu Başkanı

Av.Sedat TEKNECİ

42.Trabzon Barosu Başkanı

Av.Sibel SUİÇMEZ

43.Tunceli Barosu Başkanı

Av.Kenan ÇETİN

44.Uşak Barosu Başkanı

Av.Emin COŞKUN

45.Van Barosu Başkanı

Av.Zülküf UÇAR

46.Yalova Barosu Başkanı

Av.Fedayi DOĞRUYOL