46 barodan çocuk istismarına karşı ortak ses!

Çocuk istismarına karşı olan 46 baro bir araya gelerek kamu vicdanında çok büyük rahatsızlık yaratan çocuk istismarı affının ülke gündeminden kalkması çağrısında bulundu.
Baroların yaptığı çağrıda, “Hukukun evrensel ilkelerine ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir düzenlemenin bir daha ülkemizin gündemine getirilmemesi, teklif dahi edilmemesi gerektiğini belirtiyor Barolar olarak hukukçu ve insani yanımızla bir kez daha çocuk istismarının affı olmaz diyoruz” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 46 baronun ortak yaptığı çağrıda şu ifadeler yer aldı:
* 2016 yılından beri defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin Meclise sunulacağına ilişkin, sosyal medyada yansıdığı şekilde, gerçekliği teyit edilmeyen bir belge dolaşıma sokulmuştur.
* Ancak buna rağmen belgenin sosyal medyaya yansıması kamu vicdanında çok büyük rahatsızlık yaratmıştır.
* Bu durum konunun toplum nezdinde ne derece hassasiyetle takip edildiğini ve konuya ne derece önem verildiğini göstermiştir.
* Kamuoyunda oluşan bu infial üzerine, konuya ilişkin hassasiyetimizi ve uyarılarımızı bir kez daha hatırlatma zorunluluğu doğmuştur.
“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE VE ANAYASAMIZA AYKIRIDIR”
* 2005 yılında, cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin cezanın erteleme nedeni olması, yasadan çıkartılmışken, eski yanlışa dönülmesine neden olacak her türlü yasal düzenleme, çocuğun korunmasından sorumlu olan bütün kurumları, mağdur çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesi sürecinin bir parçası haline getirecektir.
* Böyle bir düzenlemeye gidilmesi ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasamızın 90. ve 14. maddelerine ve Çocuk Koruma Kanunu’na açık aykırılık oluşturur.
* Hukukun evrensel ilkelerine ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir düzenlemenin bir daha ülkemizin gündemine getirilmemesi, teklif dahi edilmemesi gerektiğini belirtiyor, barolar olarak hukukçu ve insani yanımızla bir kez daha çocuk istismarının affı olmaz diyoruz.
1.Adana Barosu Başkanı
Av.Veli KÜÇÜK
2.Adıyaman Barosu Başkanı
Av.Mustafa KÖROĞLU
3.Amasya Barosu Başkanı
Av.Ahmet Melik DERİNDERE
4.Ankara Barosu Başkanı
Av.R.Erinç SAĞKAN
5.Antalya Barosu Başkanı
Av.Polat BALKAN
6.Artvin Barosu Başkanı
Av.Ali Uğur ÇAĞAL
7.Aydın Barosu Başkanı
Av.Gökhan BOZKURT
8.Balıkesir Barosu Başkanı
Av.Erol KAYABAY
9.Batman Barosu Başkanı
Av.Abdülhamit ÇAKAN
10.Bilecik Barosu Başkanı
Av.Halime AYNUR
11.Bitlis Barosu Başkanı
Av.Fuat ÖZGÜL
12.Bolu Barosu Başkanı
Av.Sabri ERHENDEKÇİ
13.Burdur Barosu Başkanı
Av.Ramazan GEDİK
14.Bursa Barosu Başkanı
Av.Gürkan ALTUN
15.Çanakkale Barosu Başkanı
Av.Bülent ŞARLAN
16.Denizli Barosu Başkanı
Av.Müjdat İLHAN
17.Düzce Barosu Başkanı
Av.Azade AY
18.Edirne Barosu Başkanı
Av.Alper PINAR
19.Erzincan Barosu Başkanı
Av.Adem AKTÜRK
20.Eskişehir Barosu Başkanı
Av.Mustafa ELAGÖZ
21.Gaziantep Barosu Başkanı
Av.Bektaş ŞARKLI
22.Giresun Barosu Başkanı
Av.Soner KARADEMİR
23.Hakkari Barosu Başkanı
Av.Ergün CANAN
24.Hatay Barosu Başkanı
Av.Ekrem DÖNMEZ
25.Isparta Barosu Başkanı
Av.Ünsal ÇANKAYA
26.İstanbul Barosu Başkanı
Av.Mehmet DURAKOĞLU
27.İzmir Barosu Başkanı
Av.Özkan YÜCEL
28.Kırıkkale Barosu Başkanı
Av.Talat APAYDIN
29.Kırklareli Barosu Başkanı
Av.Turgay HINIZ
30.Kocaeli Barosu Başkanı
Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
31.Kütahya Barosu Başkanı
Av.Ahmet ATAM
32.Malatya Barosu Başkanı
Av.Enver HAN
33.Manisa Barosu Başkanı
Av.Ali ARSLAN
34.Mersin Barosu Başkanı
Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ
35.Muğla Barosu Başkan
Av.Cumhur UZUN
36.Muş Barosu Başkanı
Av.Feridun TAŞ
37.Niğde Barosu Başkanı
Av.Osman ÇİMEN
38.Ordu Barosu Başkanı
Av.Haluk Murat POYRAZ
39.Siirt Barosu Başkanı
Av.Nizam DİLEK
40.Şırnak Barosu Başkanı
Av.Nuşirevan ELÇİ
41.Tekirdağ Barosu Başkanı
Av.Sedat TEKNECİ
42.Trabzon Barosu Başkanı
Av.Sibel SUİÇMEZ
43.Tunceli Barosu Başkanı
Av.Kenan ÇETİN
44.Uşak Barosu Başkanı
Av.Emin COŞKUN
45.Van Barosu Başkanı
Av.Zülküf UÇAR
46.Yalova Barosu Başkanı
Av.Fedayi DOĞRUYOL