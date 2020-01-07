5 aydır maaş alamayan öğretmenler greve gidince patronun değiştiğini anladılar!

Elazığ, Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji’nde hizmet personeli olarak çalışan Ahmet Aydın “Aylardır maaş alamıyoruz mağdur durumdayız. Eşimde bu okulda çalışıyordu maaşı ödenmediği için kendisi işten çıktı. Özellikle hocalarımız maaş konusunda bayağı mağdurlar dün üç tane öğretmenimiz görevi bıraktı. Bize bu sabah maaşlarımızın ödeneceği konusunda söz verildi. Ancak maaşlarımız verilmedi okul müdürünün paraları alıp kaçtığını duyduk. Maaşlarımızı alana kadar işe devam etmeyi düşünmüyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLER MAĞDUR”

Öğrenci velisi Mehmet Özdoğan ise “Biz çocuğumuzu buraya havacılık kolejinde okuması için gönderdik. Bize dediler ki çocuğunuz burada 4 yıl eğitim alarak havacılıkta kabin memuru ve pilot olması için belge verilecek. Bugün bize okulun kapandığını, öğretmenlerin 5 aydır maaş almadığı söylendi. Biz de neler olduğunu öğrenmek için buraya geldik. Öğrencilerimiz şuan mağdur. Bu mağduriyetin çözülmesini istiyoruz” diye konuştu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Boykot kararı sonrası okula gelerek velilerle görüşen Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğrenci velilerine “İsteyen velilerimiz öğrencilerini nakil yapabilirler. Ama sizden istirhamımız öğrencilerimiz yine okullarına devam etsinler. İleriki zamanda zaman neyi gösterirse bu konuda size bilgi vereceğiz. Burası resmi olarak açılmış bir kurum. Ruhsatı var. Mahallede duyduğunuz söylentilere inanmayın.” diye çağrı yaptı.

OKUL BAŞKA BİRİSİNE DEVREDİLMİŞ

Yaşanan olay sonrasında okulun başka bir kişiye devredildiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda kolejin devredildiği açıklayan okulun yeni sahibi Halil Saraç isimli kişi “Geçen hafta biz görüşmeleri yapmıştık. Fiyat noktasında bir yere gelmiştik. Bugün böyle bir talihsiz olay oldu. Biz Elazığ’da ve İstanbul’da özel öğretim kursu olan bir şirketiz. Kendi bünyemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 8 tane özel öğretim kurumumuz var. Bu olayı duyunca hemen buraya geldim. Şirketin devri Ocak ayının sonunda olacaktı. Ancak arkadaşlarla görüştük. Bugünden itibaren eğitim öğretim devam edecek. Hocalarımızla konuşacağız. Gerekli anlaşmaları yapacağız. Hiç kimse mağdur olmadan biz burada vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. bunda kimsenin şüphesi olmasın. Halkı beni çok iyi tanır. Elazığ’da ismi olan insanlarız. hizmette kimsenin şüphesi olmasın. Öğretmenlerin maaşı geçmişteki tüm ödemeleri yapılacak.” şeklinde konuştu.

Sorunun çözülmesinin ardından veliler okuldan ayrılırken, okulda eğitim öğretime bir gün ara verildi.