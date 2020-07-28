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5 bin lira kredi aldı, bankamatikten çektiği 100 TL ile zengin olabilir

Hatalı basım banknot furyası hız kesmeden devam ediyor... Eline hatalı basım para geçen birçok vatandaş, son günlerde koleksiyonerlerin kapısını aşındırıyor. Son vaka ise Osmaniye'den...

Sozcu.com.tr
08:47 -
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5 bin lira kredi aldı, bankamatikten çektiği 100 TL ile zengin olabilir

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Agah Durdu, bir kamu bankasına giderek bireysel temel ihtiyaç kredisi için başvuruda bulundu.

Kredisi onaylanan Durdu, 15 Temmuz günü bankamatiğe giderek 5 bin TL’yi çekip eve gitti. Paraları sayarken banknotlardan birinde 100 TL yerine 10 yazdığını fark eden Durdu, biraz araştırma yaptıktan sonra başına talih kuşunun konabileceğini fark etti.

DHA’nın haberine göre; Durdu, “Biraz araştırma yaptığımda basım hatası olan bu tür paralara koleksiyoncuların ilgi duyduğunu öğrendim. Bu paranın farklı illerde yüksek meblağlarda satıldığını öğrendim. Değerini veren olursa satmayı düşünüyorum” dedi.

FOTO: DHA

YARDIM YAPMAYI PLANLIYOR

Ahmet Agah Durdu, gelen parayla ise beş tane üniversite öğrencisine yardım etmeyi ve beş ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı yapmayı düşündüğünü söyledi.

Osmaniyeli genç, hatalı basım 50 TL’ye 75 bin TL teklif verildiği yönünde haberler okuduğunu belirterek, kendisindeki para için 10 bin TL’ye kadar talipli çıktığını, ancak banknotu bu miktara satmak istemediğini belirtti.

Durdu en uygun teklifte bulunana hatalı baskı parayı satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

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Son güncelleme: 08:52 28.07.2020
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