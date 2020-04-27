5 dakika daha sabredemedi, 3 bin 150 TL ceza yedi

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü.

TOPLAMDA 3 MİLYON 620 BİN TL CEZA

İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında yasağa uymayan bin 704 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı.



POLİSLER DURDURDU

Bu arada sokağa çıkma yasağının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobiliyle dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kaldığı belirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. (DHA)