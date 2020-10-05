5 Ekim Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı! İşte haftanın kazanan numaraları…

On Numara’nın yenilenen sisteminde 80 rakam arasından 10 rakam seçilerek oynanmaktadır. Online ve bayilerden kupon alarak da oynanabilen On Numara şans oyununda ayrıca otomatik olarak rasgele sayılar da seçilebilmekte. Sistem oyunu da yenilikler arasında yer alırken, çoklu çekiliş ile birden fazla çekilişe de katılmak mümkün.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 5 Ekim tarihli 10’uncu çekiliş sonuçları şu şekilde; 5-6-10-12-13-15-16-20-26-32-34-40-48-52-55-57-58-60-69-73-75-78

ON NUMARA NASIL OYNANIR?



Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanmaktadır.

