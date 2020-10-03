5 Ekim’de liseler açılacak mı? Mesleki ve teknik liselerin açılış tarihi…

MEB, 5 Ekim’den itibaren mesleki ve teknik liselerin de yüz yüze uygulamalı eğitime başlayacağını duyurdu. Milyonlarca öğrencinin yeni eğitim dönemine uzaktan eğitim modeli ile başlamasının ardından aylar sonra ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri okula dönmüştü.

BELİRLİ LİSE TÜRLERİ AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

DERS SÜRESİ 30 DAKİKA OLACAK

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika olacak, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.