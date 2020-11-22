5 gün boyunca yoğun bakımda yer bulamayan 94 yaşındaki hasta coronadan yaşamını yitirdi

94 yaşında Gaziantep’te özel bir bakımevinde kalan engelli Cemile Cansever’in 5 gün önce corona virüse yakalandığı tespit edildi.

Cansever, bir süre hastaneye götürülmeyerek bakımevinde tutuldu. Durumunun ağırlaştığı tespit edilince akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YER OLMADIĞI İÇİN GÖZETİM ODASINA ALINDI

Doktorlar, Cansever’in durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma yatırılması gerektiğini söylediler. Ancak 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımında yer olmadığı için Cemile Cansever gözetim odasına alındı.

Durumu kritik olan hasta tam 5 gün boyunca yoğun bakım bekledi, bugün yaşamını yitirdi.

NE DEVLETTE, NE DE ÖZELDE YER VAR

Cemile Cansever’in ailesi civardaki hastanelerde günlerce yoğun bakım arasa da sonuç alamadı. Gaziantep’te ne özel ne de devlet hastanesinin yoğun bakımında yer bulunamadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜM ŞEHRİ TARADI, SONUÇ YOK

Sağlık Bakanlığı, Cemile Cansever’e yoğun bakım arayışına, hastaneye kaldırılışının 2.gününde dahil oldu. Aileyle iletişime geçen Sağlık Bakanlığı görevlileri 112 aracılığıyla tüm şehirde yoğun bakım taraması başlattı.

Gaziantep’te hiçbir hastanenin yoğun bakımında yer olmadığı aileye bildirildi. 5 gün boyunca aileyi ara ara bilgilendiren bakanlık görevlileri, yoğun bakımlarda yer bulunamadığını, bekleyişin devam ettiğini aileye hatırlattı.

HASTALAR GÜNLERCE BEKLİYOR

Öte yandan Gaziantep’te yoğum bakımların corona virüsü hastalarıyla dolup taştığı ileri sürüldü. Hastaların günlerce yoğun bakım servisinde yer bulamadığı belirtildi. Cemile Cansever gibi durumu ağır birçok hastanın yoğun bakım servisinde yer beklediği ifade edildi.