5 günde aynı aileden 4 kişi coronadan hayatını kaybetti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk (61), babası Gazi (85), eşi Belgıya (60) ve annesi Saime Öztürk (78) çeşitli tarihlerde koronavirüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü, mahalle muhtarı Azmi Öztürk dün, Saime Öztürk ise bugün corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

MUHTARIN ABLASI DA YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan muhtar Azmi Öztürk’ün ablasının da corona virüs tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI ARI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babası için taziye mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı mesajında, “Vefat haberini aldığımız Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babasına Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.