5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun… En güzel Dünya Çevre Günü mesajları…

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Dünya Çevre Günü geçtiğimiz yıl, “İnsanları doğaya bağlama” teması ile temiz bir ortamın insanlığa sağladığı temiz gıda güvenliği ve gelişmiş sağlıktan, su temini ve iklim istikrarına kadar geniş faydalara dikkat çekti.

Çevre Günü, yıllar geçtikçe kamuya ulaşan daha geniş bir küresel platform haline gelmiş olup 100’den fazla ülkede paydaşlar tarafından kutlanmaktadır. Ayrıca, çevre için pozitif bir şeyler yapmak isteyen insanların da günü olan Çevre Günü, bireysel eylemlerin bir araya gelerek gezegen üzerinde artan pozitif etki yaratılmasını sağlamaktadır.

EN GÜZEL ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI

– “Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.”

– “Yarının doğası bugünden yaratılır.”

– “Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar.” (Goethe)

– “Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar.” (John Bennet)

– “Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır.”(Mary Mellor)

– “Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!”

– “Her şeyin prensibi şudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner.” (Milet`li Thales M.Ö. 650-560)

– “Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.” (Ali Duran)

– “Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı.” (Aşık Veysel)

– Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!”(Nazim Hikmet)



– Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

– “Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.” (Aziz Nesin) – “Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme.”

– “Bir ağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak.”

– “İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar.”

– “Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir ” Yeni dünya düzeni” yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir” (Peter F Drucker)

– “Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir” (Richard St Barbe Baker)

– “Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız Çünkü eğer doğru şeyi yapmazsak, yanlış şeyi yapacağız ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız” (Fritz Schumacher)