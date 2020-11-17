5 ilde kırmızı reçete operasyonu: 9 gözaltı

​Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum’da özel hastanede çalışan 3 doktorun, kırmızı reçeteye tabi ilaçları, usulsüz reçete düzenleyerek sağlık çalışanlarıyla birlikte bir eczaneye yönlendirdikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 şüpheliye yönelik, Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova’da belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında doktor, sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 4 bin 620 sentetik hap, çok sayıda kimlik fotokopisi ve reçete ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.B. H.B. D.B., E.E., B.A., T.D., T.D. T.C. ve N.V.Ö.’nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanması içini çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA