Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

5 kişi karantinadaydı… Bakan sonucu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek ateş belirtisi nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 kişiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Corona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan hastaların sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Öte yandan Afyonkarahisar'da tedaviye alınan İranlı bebeğin de mevsimsel grip geçirdiği öğrenildi.

16:15 -
Haberler Gündem
5 kişi karantinadaydı… Bakan sonucu açıkladı

Dün İran'dan Türkiye’ye giriş yapan 3 Türk vatandaşı, Van’da yüksek ateş görülmesi sebebiyle corona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hakkari'de de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aynı şüphe ile getirilmişti.

Bakan Koca hastaların test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

SON ŞÜPHE: MEVSİMSEL GRİP

Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “20 gün önce Türkiye’ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır.

İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır” denildi.

Ayrıntılar geliyor…

Çocuk Hakkâri İran Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye Van
Son güncelleme: 16:35 23.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more