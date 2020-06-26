5 kuruşa vapur yolculuğu 28 Haziran’da başlıyor

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME ) 25 Haziran Cuma günü aldığı karar ile Şehir Hatları A.Ş. vapurlarının 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indirilen seferleri Pazar günü başlıyor.

Her gün toplam 22 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 kuruşa 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

“Beşiktaş-Kadıköy,

Üsküdar-Karaköy-Eminönü,

Eminönü-Kadıköy,

Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz),

Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü,

Karaköy-Kadıköy,

Kadıköy-Karaköy-Eminönü,

Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı),

Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu,

İstinye-Küçüksu,

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer,

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer,

Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye,

Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,

Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş,

Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,

Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,

Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü,

Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü,

Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye,

Sarıyer- Rumeli Kavağı,

Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı,

Bostancı-Karaköy-Kabataş.

“KARADAKİ TRAFİK VE HAVA KİRLİLİĞİ AZALACAK”

Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, deniz yolunun toplu taşımadaki payını artırmak istediklerini belirterek bu kararın, çözüme yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Dedetaş, “Özellikle salgın nedeni ile değişen yolculuk alışkanlıklarının tespitine olanak sağlayacak bu uygulama ile yolculukları ölçerek, veri toplayacağız. Bunları analiz edip, ileriye dönük planlamaların veriye dayalı gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

Denizin payındaki artışın, karadaki trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini de azaltacağını vurgulayan Dedetaş, ulaşım alışkanlıklarını denize doğru yönlendirmek için Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı'nın liderliğinde başka çalışmalar da yaptıklarını açıkladı.

“SALGIN TEHTİDİ BİTMEDİ”

Uygulamanın, corona virüsünün bulaşıcılık riskinin düşürülmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Dedetaş, “Ayrıca virüs tehdidi henüz bitmedi. Bu uygulama, corona virüsünün bulaşıcılık riskini düşürmesi, esnek çalışma saatlerini desteklenmesi nedeniyle halk sağlığını korumak adına da atılmış bir adımdır” diye konuştu.

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