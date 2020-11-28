5 önemli uyarı | Pandemide büyüyen tehlike: Ev kazaları

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaşanan kazalarda trafikten sonra ikinci sırada ev kazaları yer alıyor. Her yıl ev kazalarına bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısı da lösemi ve menenjit gibi hastalıklar nedeniyle yitirdiklerimizden fazla. Özellikle evde çok daha fazla vakit geçirdiğimiz pandemi sürecinde söz konusu riskler herkes için korkutucu oranda yükseliyor.

EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR Ev kazalarının yarısına yakını 0-6 yaş çocukların başına geliyor. Sırasıyla çocuk, yaşlı ve kadınların karşılaştığı en yaygın kazalar, görülme sıklığına göre; düşme ve çarpma, kesikler, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, yanıklar, elektrik çarpması, ateşli silah yaralanmaları olarak sıralanıyor.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun araştırmasına göre çocuk yaşta yaşanan kazaların yüzde 70‘i evde ve evin çevresinde gerçekleşmekle birlikte, kazaların yüzde 58'i yaşanırken ebeveynler çocukların yanında bulunuyor.

Kazalardan korunma yolları ve alınması gereken tedbirleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı, İŞ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Maden Mühendisi İrfan Sayar SÖZCÜ’ye anlattı.

1) DİKKAT: TAVA YANGINLARINA

Evlerde yangın tüpü bulunmalı. İrfan Sayar, evlerde meydana gelen kazaların sıklıkla mutfaklarda yaşandığını kaydedip uyarıyor: “En çok mutfak bölümünde yangın çıkıyor, çoğu evde yangın söndürme tüpü yok. Özellikle nebati yağ yangınlarında, genellikle suya tutuyorlar ancak bu yüze zarar verebilir. Tava, tencere yangınlarında üzeri ıslak bir bez ile örtülmelidir.”

2) DİKKAT: CAM SİLME VE HALI SİLKELEMEYE

Ev kazalarında yangınlardan sonra sıklıkla düşmelerin de yaşandığını kaydeden Sayar cam silerken düşmelere karşı mıknatıslı aparatların kullanılmasını öneriyor ve ekliyor: “Halı silkelemelerde de düşmeler sıklıkla duyduğumuz bir olay. Halıları 2 ya da 3 kişinin silkelemesi gerekiyor”

3) DİKKAT: SABİT OLMAYAN EŞYALARA

Küçük çocukların olduğu evlerde eşyaların montajlı ve sabit olması gerektiğinin altını çizen Sayar, “Televizyon ve dolaplar montajlanmalı, duvarda mutlaka sabit olmalı çok sayıda üzerine televizyon devrilen çocuk haberlerini görüyoruz, aileler evde küçük çocuk varsa önlemleri sıkılaştırmalı” sözlerini kaydediyor.

4) DİKKAT: PET ŞİŞEDEKİ ÇAMAŞIR SUYUNA

Kimyasal maddelerin çocukların erişemeyeceği yükseklikte olmasını vurgulayan Sayar, “Çamaşır suyunu açık alan, pet şişelerde saklayan aileler var. Çocuklar da su sanarak içtikleri çamaşır suyunun ardından zehirleniyorlar” ifadelerini kullanıyor.

5) DİKKAT: 4’LÜ OCAK KAZALARINA

Sayar, üzerine sıcak su devrilen çocukların sıklığı konusunda da uyarılarda bulunuyor. Genelde 4'lü ocaklardan dolayı mağduriyet yaşandığını söyleyen Sayar, sıcak su ve yemeklerin ocaklardaki arka ikilide olması gerektiğinin altını çiziyor.