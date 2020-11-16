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5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terör arananlarda “gri” kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güncellenme: 17:48, 16/11/2020
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5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan ve 1’i terör arananlarda “gri” kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

SAYI 202’YE YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 202'ye yükseldi. İHA

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