5 Şubat Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango’nun Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kaldı. Büyük ikramiye hayali kuranlar biletlerini hazırladı ve çekiliş sonuçlarına odaklandı. Bugün saat 21.15’te yapılacak olan Şans Topu çekilişi sonuçlarını açıklandığı andan itibaren sayfamızdan görebilirsiniz. İşte 5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun bu akşam 972. hafta çekilişi saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş sonuçları açıklandığında sayfamızda olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.