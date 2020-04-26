5 yaşındaki İbrahim’i arama çalışmalarında korkutan gelişme!

Sinop'un merkeze bağlı Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim’i arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Köy halkından oluşan bir ekip ormanda arama çalışması yaptığı sırada 3-4 parça kemik bulunduğu belirtildi.

Kemikler, jandarma ekipleri tarafından incelemek üzere Adli Tıp'a gönderildi. Fakat kemiklerin hayvan kemiği olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

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