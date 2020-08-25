503 kişilik iş ilanına 3 günde 2 bin 500 kişi başvurdu!

İş arayan vatandaşlar ile firmaları bir araya getiren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecinde çalışmalarına hız verdi. Ocak ayından bu yana 7 bin 800 kişiye iş bulan ESBİM, özel bir firmasının talebi üzerine 503 kişilik işe alım sürecini de başlattı.

Başvuruların devam ettiği iş ilanına ilk 3 günde yaklaşık 2 bin 500 kişi başvurdu. ESBİM'in bugün başlattığı mülakata Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı.

“EN MUTLU OLDUĞUM İŞ BU”

Mülakat öncesi konuşma yapan Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

* Benim en çok huzur duyduğum, en çok mutlu olduğum iş bu. İstihdam sağlamak. Aslında belediyenin işi değil. Hukuken, kanunen bizim sorumluluğumuzda olan iş değil. Ama insan olarak ve siyasetçi olarak herkesin sorumluluğunda diye düşünüyoruz. O yüzden bu konuda özel çaba sarf ediyoruz.

* Bu bir başlangıç. Yeni bir yer de kiraladık. Orada meslek edindirme kursları da açacağız. Bu sadece sanayi iş birliği. Bununla da kalmayacağız. Biz aynı zamanda el sanatlarını da geliştireceğiz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz çalışmak isteyen herkese iş bulmak. Çok iddialı bir söz ama iddiamızın arkasındayız.

MÜLAKATLAR PANDEMİ KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPILDI

Esenyurt'ta faaliyet gösteren özel firmaya alınacak 503 kişinin mülakatları Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezinde yapıldı. Corona virüsü önlemleri kapsamında, iki ayrı grup halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek alındı.

* Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ve sağlık çalışanları da alanda hazır bulundu.