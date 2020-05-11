51 gün sonra ilk müşteri

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berberler ve kuaförler 51 gün sonra iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler ilk müşterilerini almaya başladı. Sabah 09.00 itibariyle açılan berberler randevu usulü gelen ilk müşterilerini tıraş etti.

‘BİZİM İÇİN PSİKOLOJİK BİR SINAVDI’

İstanbul Bakırköy'de ilk müşterileri alan esnaf “Bugün işimize başladık. İlk müşterimiz aldık 51 gün sonra. Tüm hijyen kurallarına uyarak, tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Saat başı müşteri alabileceğiz. 45 dakika tıraştan sonra 15 dakika hijyen temizliği yağacağız. Eski havlularımızı kaldırdık. İkramımız olmayacak. Saçını kesen gidecek” dedi.

Randevulu sistemle ilk müşteri olan vatandaş ise, “Bizim için psikolojik sınavdı. Berberlerin açılacağını öğrenir öğrenmez randevumu aldım. İlk müşteri olmak mutluluk verici” diye konuştu.

‘SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTIK’

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda hizmet veren bir berber da sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti.

Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berber esnafı, “Çok özlemiştim mesleğimi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık” ifadelerini kullandı.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında berberlerde bir koltuğun boş bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

KUAFÖRLERDE YENİ DÖNEM KURALLARI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tedbirlere göre kuaförler ve güzellik salonlarında yeni dönemin kuralları şöyle:

*İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için, müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmelidir.

*Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır.

*İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

*İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmelidir.

MASKESİZ MÜŞTERİ ALINMAYACAK

*İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir.

*İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir.

*İş yerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır.

*İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmalıdır.

*İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

*Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır.

*İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır. (İHA/DHA)

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