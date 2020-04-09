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6 bin 360 liralık traş

İstanbul’da corona virüsü salgını kapsamında kapalı olması gerekirken müşteri kabul eden bir erkek kuaförüne polis baskın yaptı. Berber ve müşterisine toplam 6 bin 360 lira ceza yazıldı.

Habip ATAM
16:32 -
Haberler Gündem
6 bin 360 liralık traş

Bağcılar’da corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında çalışma yapan polis ekipleri, bir berber dükkanının açık olduğunu fark etti.

Göztepe Mahallesi, Zambak Sokak üzerindeki erkek kuaförünün, bir kişiyi traş ettiği görülünce, polis ekipleri duruma müdahale etti.

HER BİRİNE 3 BİN 180 LİRA CEZA

Polis ekipleri, içeriye girerek iş yeri sahibine yasağı hatırlattı. Salgın tedbiri kararları kapsamında kapalı olması gereken iş yeri sahibi ve müşterisine “Hıfzısıhha Kanunu’na Muhalefet” suçundan işlem yapılarak 3 bin 180’er lira ceza kesildi.

Son güncelleme: 16:35 09.04.2020
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