6 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ödül 17 milyon TL’ye yükseldi!

Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto şans oyununda gecenin sonuçları az önce açıklandı. Minimum 2 doğru rakamı bilenlerin de ödül alabildiği Süper Loto’da bu akşam büyük ikramiye miktarı ise 17 milyon 185 bin 643 TL olarak açıklandı. İşte Süper Loto’da haftanın kazanan rakamları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 16. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto’da haftanın şanslı sayıları; 12-16-28-31-37-43 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto’da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.