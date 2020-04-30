6 GB bedava internet nasıl alınır? YÖK 6 GB ücretsiz internet nerelerde geçerli?

YÖK, uzaktan eğitimde kullanılmak üzere üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz mobil internet verileceğini açıkladı. YÖK’ün gerçekleştirdiği açıklamada, üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internet ücretsiz verileceği detayı yer alması nedeniyle öğrenciler merakla bu ücretsiz internete nasıl erişebileceğini merak etmeye başladı.

6 GB BEDAVA İNTERNET NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

6 GB ücretsiz internete operatörlerinizin mobil uygulamaları üzerinden başvurabilirsiniz. İnternet https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde geçerli olacak.

YÖK AÇIKLAMASI

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde “YÖK Dersleri Platformu”nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB’lık “Uzaktan Eğitime Destek” kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.