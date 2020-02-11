6 kişinin öldüğü aşiret kavgası davasında yeni gelişme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti’ne mensup iki aile arasında çıkan, altı kişinin ölümü ve beş kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili açılan davayla ilgili yeri bir gelişme yaşandı. Yarın Siverek Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşma güvenlik gerekçesiyle Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’ne alındı.

ALTI KİŞİ ÖLDÜ, BEŞ KİŞİ YARALANDI

Siverek’te 15 Haziran günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Zozan İzol (42), Hakkı İzol (49), Meral İzol (42) ve Mustafa Serdar İzol (24) öldürüldü. Beş kişinin de yaralandığı olayda Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda, eski milletvekili Zülfükar İzol’un oğlu Mehmet Fatih İzol, kardeşleri Bülent İzol, Servet İzol, Cemal İzol ve Cihan İzol ile Mehmet Metin İzol, Mustafa Serdar İzol, Serhat Ferman İzol, Müslüm Abuz, Ferhat Tulay ve Yusuf Rojhat İzol hakkında iddianame hazırlandı.

AZMETTİRMEKLE SUÇLANAN ESKİ MİLLETVEKİLİNE TAKİPSİZLİK

İddianamede, 11 tutuklu sanık hakkında, silahlı kavgada ölen dört kişiye yönelik ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralanan beş kişiye yönelik de ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 83’er yıldan 128´er yıla kadar hapis cezası istendi. ‘Cinayeti azmettirmekle’ suçlanan eski milletvekili Zülfükar İzol hakkında ise ‘takipsizlik’ kararı verildi. (DHA)