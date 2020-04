6 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara sonuç ekranı

On Numara’nın bu haftaki çekiliş sonuçları açıklanıyor. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler merakla 6 Nisan 2020 On Numara çekiliş sonuçlarını bekliyor. MPİ kazandıran rakamları saat 21.15’te yapılacak çekiliş sonrası ilan edecek. Geçtiğimiz hafta 416 bin liralık büyük ikramiye 1 bilete isabet etmişti. Bu hafa ise On Numara’da büyük ikramiyenin 600 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 6 Nisan On Numara sonuçları sorgulama sayfası…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 922. hafta On Numara çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. On Numara sonuçları saat 21.30 civarında açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto