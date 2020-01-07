Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

6 Ocak On Numara sonuçları: On Numara’da iki kişinin yüzü güldü!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlene On Numara oyunun çekiliş sonuçları belli oldu. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye iki kişi arasında paylaşıldı. İşte kazandıran yirmi iki rakam ve On Numara sonuçlarına göre ikramiye dağılımı...

08:49 -
Haberler Gündem
6 Ocak On Numara sonuçları: On Numara’da iki kişinin yüzü güldü!

Milli Piyango İdaresi’nin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyunu On Numara’da sonuçlar belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye iki kişinin oldu. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. 6 Ocak MPİ On Numara sonuçları haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

Google Milli Piyango MPİ noter on numara on numara sonuçları
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more