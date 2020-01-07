6 Ocak On Numara sonuçları: On Numara’da iki kişinin yüzü güldü!

Milli Piyango İdaresi’nin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyunu On Numara’da sonuçlar belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye iki kişinin oldu. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. 6 Ocak MPİ On Numara sonuçları haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;