6 sağlık çalışanı daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aydın, Van, Amasya, İstanbul, Karabük ve İzmir’de 6 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları şu şekilde:

* Aydın Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde araştırmacı olarak çalışan Erçin Babacanlar.

* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan Hemşire Özlem Şahin.

* Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan, Amasya Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yiğit.

* İstanbul’da görevli Dr. Nimetullah Reşidi.

* Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Nihal Karataş.

* İzmir’de özel bir hastanede çalışan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Halil Kuddar.