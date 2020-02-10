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6 yaşındaki Aybüke şofben gazı kurbanı

İstanbul'da tüyler ürperten ölüm... Şişli’de annesiyle birlikte yaşayan Aybüke, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. 6 yaşındaki kızın annesi hastanede yaşam savaşı veriyor.

14:42 -
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6 yaşındaki Aybüke şofben gazı kurbanı

Olay, İstanbul‘un Şişli ilçesinde meydana geldi. Fulya Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Selin Bayır uyandığında kızının hareketsiz olduğu fark etti. Annenin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri geldi. Sağlık görevlileri 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Selin Bayır’ın kendisi gibi şofbenden sızan gazla zehirlenen 6 yaşındaki kızı Aybüke Buğlem Bayır hayatını kaybetti. (FOTO: İHA)

Annenin durumunun da kötü olduğunu belirleyen sağlık ekipleri, genç kadını hastaneye kaldırdı. Eve gelen İGDAŞ ekipleri evde şofben gazı sızıntısı olduğunu tespit etti. Aybüke’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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