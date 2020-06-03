60 bin lira buldu 31 lira ödül aldı!

Geçen çarşamba günü Bayraklı’daki bir taksi durağında sürücü olarak çalışan Tarık Mum’un aracına binen M.K., inerken içinde 60 bin TL olan poşetini unuttu.

ARAÇTA UNUTULAN ÇANTAYI FARK ETTİ

Tarık Mum, kısa sürede fark ettiği çantayı, M.K.’ya teslim etti. M.K. ise parasını aldıktan sonra Mum’a kendisini Altındağ’a götürmesini söyledi. Gideceği adreste taksiden inerken de verdiği 50 TL’nin üzeri olan 31 TL’yi taksiciye bahşiş olarak bıraktı.

ŞOFÖRLER ODASI ÖDÜL VERDİ

Durumdan haberdar olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Mum’a plaket verip, para ile ödüllendirdi.

”ZORAKİ TEŞEKKÜR ETTİ”

Tarık Mum yaşanan olayı anlattı:

* Durakta sıramı beklerken M.K. geldi ve acele bir şekilde bankaya gitmesi gerektiğini söyledi. İstediği yere gittikten sonra taksimetrede yazan 30 TL’yi verdi ve gitti. Ben de yeniden durağa doğru yola koyuldum.

* Arka camın açık olduğunu fark edip kapatmak için hamle yaptığımda siyah bir poşet ile şemsiye olduğunu gördüm. Poşetin içindeki paraları görünce hemen müşteriyi bıraktığım yere döndüm ancak kendisini bulamadım. Bunun üzerine adliyenin oradaki karakola gittim.

* Karakolda 1,5 saat bekledikten sonra paranın sahibi gelerek emanetini teslim aldı. Karakoldan çıktığımızda da ‘Beni Altındağ’a bırakır mısın?’ dedi. İstenen adrese gittiğimizde taksimetre 19 TL yazmıştı, kendisi 50 TL uzattı.

* Para üstünü uzatırken, ‘Ben hakkımı helal ediyorum, sen de et’ dedi ve gitti. 31 lira bahşiş verdi. Teşekkürü bile zoraki etti. (DHA)