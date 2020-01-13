60 daireyi 120 aileye satan müteahhit ortadan kayboldu

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Tellidere Mahallesi’nde konut inşa eden bir müteahhitlik firması, daire yapmak üzere anlaştığı vatandaşlardan para topladı.

Vatandaşlar parasını ödeyerek sözleşmelerini teslim aldığı dairelerin, başka kişilere de satıldığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen mağdurlar, yetkililerden yardım bekliyor.

“300 BİN LİRAM GİTTİ”

Aldığı iki dairenin dörder kişiye daha satıldığını iddia eden Yalçın Körkün, “3.5 yıl önce 300 bin lira gönderip iki daire aldım. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi bu dairelere bağladık. Hayallerimiz, emeklerimiz boşa gitti” dedi.

“OFİS KURACAKMIŞ”

Aldığı dairenin Hatay’da görev yapan bir polis memuruna satıldığını öğrendiğini iddia eden Tunahan Kökdemir ise “100 bin lira ödeyerek daire aldım. Dairemin başkasına satıldığını öğrenince telefonla müteahhidi arayıp, ‘Madem bizi dolandırdın, paramızı ver’ dedim. O da ofis kuracağını ve paralarımızı ödeyeceğini söyledi” diye konuştu.

MÜTEAHHİT: TAKSİTLERİNİ ÖDEMEDİLER

Müteahhit İ.D., bir arsa sahibinin hayatını kaybedince arsanın üç oğluna kaldığını ancak eşinin de mahkemeye vermesiyle inşaatın durduğunu iddia ederek, daire satın alan kişilerin taksitlerini ödemediği için söz konusu dairelerin başkasına satıldığını öne sürdü. (DHA)