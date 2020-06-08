60 yıllık okulun çatısında bulunan ABD’nin margarinleri incelemeye alındı

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ağın ilçesinde 60 yıl önce inşa edilen Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu’nun hasar gördüğü tespit edildi.

OKULUN ÇATISINDA 81 KUTU YAĞ BULUNDU

Tahliye kararı verilen okulun çatısında ise, ABD’nin 2’nci Dünya Savaşı sonrasında, ‘Marshall Yardımı’ kapsamında Türkiye’ye gönderdiği her biri 2,5 kilo ağırlığında 81 kutu margarin bulundu.

Ağın Belediyesi, okulun çatısında bulunan margarinleri incelenmesi için Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim etti. Analiz ve incelemenin ardından başta üretim tarihleri olmak üzere yağların muhteviyatıyla ilgili açıklama yapılacak.

“1960’LI YILLARDA GÖNDERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, margarinlerin ne zaman ilçeye gönderildiği konusunu araştırdıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

* Okulun onarım çalışmasını yaptığımız sırada ABD’nin margarinlerini bulduktan sonra muhafazaya aldık.

* Daha sonra bu yağları, incelenmeleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne getirip, teslim ettik. İncelemenin sonucu bekliyoruz. Bu yağların 1960’lı yıllarda yollanmış olabileceğini düşünüyoruz.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise, yağlarda yapılacak incelemenin sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi. (DHA)