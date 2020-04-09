600 zeytin ağacını kestiler, 110 bin lira ceza ödediler

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi’nde yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine yapılan toplu konutlar için özel bir şirket tarafından 600 zeytin ağacı kökünden sökülerek kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri jandarma ve belediye zabıtası ile giderek olay yerinde tutanak tuttu.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU

Arazi sahibi M.K. ile konutları yapacak özel şirkete , “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılanması Kanunu”na muhalefetten 80 bin lira, arsa sahibine de 30 bin TL idari para cezası kesildi. M.K. ve özel şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.