65 üstü yasakları hangi şehirlerde var? 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama olan şehirler…

Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok ilde kısıtlama kararları alınıyor. Bartın, Batman, Bursa ve Sivas’tan sonra Kırıkkale’de, Manisa’da ve Kütahya’da da 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar getirildi.

BARTIN'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bazı kararlar alındı. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “mahalle denetim ekiplerinin” oluşturularak; kamu kurum ve kuruluşları, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman veya site yöneticilerinden temsilcilerin bu ekiplere katılımının sağlanması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucunda, 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.

* Okulların açılmasından önce yeni kayıt olan ve ara sınıflara devam edecek öğrencilerin oturdukları binalarda, yakın çevrelerinde ve akrabalarında pozitif vaka ve temaslı kişilerin bulunup bulunmadığının Sağlık Müdürlüğü veri tabanı üzerinden sorgulanmasına; pozitif veya temaslı vakaların okula başlamasının sağlık kurumları tarafından verilecek rapora bağlanmasına; işçi servis araçlarında ve okulların açılması durumunda öğrenci servislerinin işletmelerinde denetimlerinin arttırılmasına, vaka tespiti halinde işleticisinin de sorumlu tutulmasına, vaka ve takipli kişilerin oturduğu binaların ve çevrelerinin bulunduğu yere göre İl Özel İdaresi ve belediyelerce dezenfekte edilmesine karar verilmiştir.

İlk ve orta öğretim kurumlarının açılması aşamasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma rehberlerindeki kurallara mutlaka uyulmasının, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlık aşamasında yönetici ve öğretmenlerin eğitime tabi tutulması ve uygun yöntemlerle bilgilendirme yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

* Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'da son bulması, kararlaştırılmış sürenin aşılmaması, mahalle düğünleri, düğünlerde kimlik numarası üzerinden vaka sorgulama ve düğün yemekleri konusunda önceki kararların hassasiyetle uygulanmasına, organize sanayi bölgelerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için mola saatlerinin ayrıştırılması, vardiya sistemlerinin yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesi, organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesine, ayrıca, başta tekstil firmaları olmak üzere iş yerlerinde sürekli gözetim yapacak sabit görevlilerin bulundurulmasına, yapılan her türlü bilgilendirmeye rağmen izolasyon kurallarını ihlal eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası, TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, bu eylemlerin işleniş biçimine göre daha ağır cezaların uygulanması için gerekli çalışmaların yapılmasına, alınan bu kararların sorumlu vali yardımcısının koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.

BATMAN'DA YASAKLANDI

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

* Bu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

BURSA'DA 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA KISITLAMA

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bursa Valiliği konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

* Söz konusu kısıtlama esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın her gün sabah 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

* İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak;

* 1- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında sokağa çıkmalarını kısıtlamasına.

* 2- 65 yaş ve üstü kişilerin (gelin ve damadın 1'inci ve 2'inci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid vb. etkinliklere katılmasının yasaklanmasına.

* Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 28 2'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir.

SİVAS VALİLİĞİ YENİ KARAR ALDI

İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki corona virüsü vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17:00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, pandemi sürecinde daha önce yapılan çalışmaları gözden geçirdiklerini söyledi. Yeni ve ilave tedbirler alınması hususunda bazı kararlar aldıklarını ifade eden Vali Ayhan, Sivas'ta Mart ve Haziran ayları arasında örnek bir çalışma ortaya koyduklarını ancak son dönemlerde vaka sayılarında artış gözlemlendiğini ifade etti.

Sivas'ta Salgın ve Denetim Merkezini kurduklarını ifade eden Vali Ayhan şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle Sivas'ımızın yurt dışı bağlantısı yoğun nüfus hareketliliğinden dolayı temmuz ve ağustos aylarında 2 milyon nüfusu geçmesinden dolayı bir tırmanışa geçti ama bu sağlık kapasitemizin aşamayacağı bir durum değil.

* Sağlık teşkilatımız dimdik ayakta, normalleşme takvimi içerisinde bu hareketliliği nasıl minimize edebiliriz, bazı alanlara nasıl odaklanabiliriz. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla yeni ve ilave tedbirler alınmasına kararlar verildi.

* Bu kapsamda ilk olarak İl Salgın ve Denetim Merkezi kurduk. Burada tüm denetim ve verileri tek merkezde toplayarak koordine edeceğiz. Bu merkeze bağlı olarak da mahalli denetim ekipleri; vatandaşımızı bilgilendirmek, rehberlik yapmak anlamında bu çok önemli.

* Ayrıca kurallara uymayanlara cezai müeyyideleri uygulamaktır. İl genelinde bu salgın denetim merkezinde 1011 personel ve 229 ekiple birlikte şu an sahada etkin bir şekilde çalışmaktadırlar.

MAHALLE DENETİM EKİPLERİ KURULUYOR

İl Salgın Denetim Merkezine bağlı olarak Mahalle Denetim Ekiplerini kurduklarını belirten Vali Ayhan, şöyle konuştu:

* Sivas merkezde bulunan 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik.

* Buradaki amacımız, evde izolasyon aşamasında olan vatandaşlarımızın izolasyon sürelerini evlerinde geçirmelerini sağlamak ve pozitif vakaların bulaş kaynağını azaltmaktır.

* Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle birlikte evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayan vatandaşlarımıza hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem yapılması için savcılıklara bildireceğiz.

* Şehrin yoğun bölgelerinde uyarı denetim ekipleri sürekli görev yapacaklardır. Bu ekiplerde 43 kişi görev yapıyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN KISITLAMA

Pandemi döneminde en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarında kısıtlamaya gittiklerini ifade eden Vali Ayhan, şöyle konuştu:

* Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00- 17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık.

* Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil tamamen onları korumak içindir. Çünkü, yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor.

* Kısıtlı oldukları zaman dilimi de dahil olmak üzere evlerinde biraz daha sabretmelerini istirham ediyoruz. Çünkü en önemli risk grubumuz 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturmaktadırlar.

Yayılımın en fazla olduğu yerlerin başında olan düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini söyleyen Vali Ayhan şunları söyledi:

* Yine bunlara ilaveten düğünleri sıkı denetime aldık. Düğün sahiplerinden ve düğün işletmecilerinden hassaten bize destek vermelerini istiyoruz. Yayılımın en fazla olduğu yerlerin başında düğün salonları gelmektedir. Bu konuda çok etkin denetimler yapacağız.

* Yine buna ilaveten başarılı bir süreç yönetilmektedir, cenaze ve taziye işleri. Cenazeler Ay Yıldız Camisinden kalkması hem de taziyelerin de sadece orada kabul edilmesi akabinde tekrar bir taziye ziyaretlerinin olmaması bu konuda taziye konusunda Sivas halkının bize verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyorum.

“EVDE İZLENİMLERİN KURALLARA UYMASI ESASTIR”

Pozitif vakaların evde izolasyon sırasında mutlak suretle dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Ayhan şu ifadeleri kullandı:

* En önemli hususlardan bir tanesi evde izlenim. Yani sadece tetkik pozitif ama ağır semptomları olmayan vatandaşlarımızın evde izole edilmesi. Onların da yine sağlık ihtiyaçları gideriliyor.

* Doktorlarımız tarafından takipleri yapılıyor, ilaveten de evde olup olmadıkları da her gün düzenli olarak denetleniyor. Aslına bakarsan hiç takip etmemize gerek olmaması gerekir. Çünkü vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olması, vaka çıktıktan sonra etrafına yoğun bir yayılım olmakta.

* 14 gün boyunca evde kalmanız gerekiyorsa kalmanız gerekir. Ancak bu konuda bu hassasiyeti çok idrak edemeyen vatandaşlarımız var. Bunlara da gerekli cezai müeyyideyi uyguluyoruz. İşin en püf noktası budur. Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, bu konuda evde izlenim kararı verilen vatandaşlarımızın mutlak suretle belirtilen kriterlere uymalarını istirham ediyoruz.

* Hanımlarımızın günler konusunda yoğun bir hareketliliğinin olduğunu, bunu azaltmalarını özellikle istirham ediyorum.

* Bu konuda site yöneticilerine, kapıcılarına ve bekçilerimize bu konuda görevler veriyoruz. Onların da bu süreci takip edeceğine inanıyorum.

KIRIKKALE'DE DE 65 YAŞ ÜSTÜNE SINIRLAMA

Corona virüsü vakalarının artması ile beraber Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 65 yaş üzeri ve büyüklerimizin sokağa çıkmaları İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırılmıştır.

* Değerli büyüklerimizin salgın yayılım riski göz önüne alındığında dışarıda olduğu dönemde mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri; nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere, toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda mecbur olmadıkça bulunmamalarını rica ederiz.