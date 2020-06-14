Uzun süre sadece belirli günler ve saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidildi. 65 yaş üstü vatandaşlar son dönemde bu sürenin ve günün arttırılması isteğini dile getiriyordu. 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabiliyor?

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.” açıklamasında bulundu.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ

65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET

SEYAHAT İZNİ NEREDEN ALINACAK?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü seyahat izinleriyle ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* 81 il valiliğine ‘65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi’ konulu genelge gönderilmiştir ve hemen ardından 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden Seyahat İzin Belgesi başvuru yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirilmiştir.

65 YAŞ SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet ile alınabiliyor. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

Ayrıca 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı arayarak da seyahat izin belgesi alabiliyor.