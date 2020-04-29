65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne dışarı çıkma izni geldi mi?

Corona virüsü önlemleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı. Bu uygulama üzerinden haftalar geçmesi sonrasında vatandaşlar, özellikle de 65 yaş üstü kişiler sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmadığını merak etmeye başladı. Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstüne dışarı çıkma izni hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca’nın 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkındaki yeni açıklamaları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrasında 65 yaş üstüne dışarı çıkma izni ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı;

“65 yaş üstü büyüklerimizi, hiç olmazsa birkaç saat gezmelerini, dolaşmalarını araba kullanmadan, yakın mesafe anlamında yapılabilir mi, serbestlik söz konusu olabilir mi diye gündem oldu ama öneriye dönmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse, görüş olacak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş ve karar verilmiş olur” dedi.