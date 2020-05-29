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65 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni ne zaman?

Bu haftasonu 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağından bazı kesimler istisnai olarak kapsam dışı tutuldu. En riskli yaş grubu olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı sırasında belirli saatler ve günlerde dışarı çıkabilecek. Peki 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek mi? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma gün ve saatleri...

18:52 -
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65 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni ne zaman?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgede, “Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek” denildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Ayrıca, işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında yaş sınırının 18'e çekildiğini açıkladı. Erdoğan: “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba-Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.”

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Son güncelleme: 18:53 29.05.2020
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