65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre; 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar sadece belirli saatlerde sokağa çıkabilecek. Tüm yurt genelinde uygulanan yasağa göre 65 yaş ve üstünde bulunan kimseler sadece saat 10.00 ile 13.00 arasında açık alanda bulunabilecek. 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma saatleri içerisinde de şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, nisan ayında başlayan corona virüsü yasakları sebebiyle uzun süre evlerden çıkmamış ve 1 Haziran'da başlayan normalleşme kapsamında yasaklar son bulmuştu.

Ayrıca çalışma/SGK kaydı gibi benzeri belgelere sahip olan çalışanlar yasaktan muaf olacak.

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20 YAŞ ALTI İÇİN DE YASAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 20 yaş altında bulunan vatandaşların saat 13.00 ile 16.00 arasından sokağa çıkması serbest olacak. Bunun dışındaki saatler dışında sokağa çıkan 20 yaş altı kimselere ise ceza işlemi uygulanacak.

CEZASI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. İdare para cezası 900 lira olarak kurallara uymayanlara kesiliyor.

Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.