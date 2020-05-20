65 yaş üstü için bayramda sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Haftasonunun yanı sıra Ramazan bayramını olması nedeniyle Pazartesi ve Salı günlerini de içeren dört günlük sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü vatandaşlar belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN

Türkiye’de Arife Günü ve tüm Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar, bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

YASAK DÖRT GÜN SÜRECEK

Corona virüsü salgını mücadele kapsamında alınan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yarın 81 ilin valiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye’nin 81 kentinde uygulanacak.