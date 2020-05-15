65 yaş üstü için dikkat çeken hafta sonu uyarısı: Güneş çarpabilir!

Yaklaşık 2 aydır evlerinden hiç çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara, geçen hafta sadece pazar günleri 11:00-15:00 saatleri arasında 4 saat dışarı çıkma izni verilmişti. Bu pazar gününü de iple çeken vatandaşlar için, Çevre Mühendisleri Odası'ndan dikkat çeken uyarı geldi.

SICAK HAVA YAŞLILAR İÇİN SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURABİLİR

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, “Meteorolojik ve iklim bilim değerlendirmelerimize göre bugünden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinden 5-9 derece daha yüksek olacaktır. Bu nedenle sadece 65 yaş üstü değil tüm yaş gruplarının 11:00-15:00 arası sokağa çıkması yoğun sıcaklığa maruz kalmalarına sebep olacak ve sağlık riski yaratabilecektir” diye konuştu.

“GÜNEŞ ÇARPABİLİR”

“Bu saatler yerine; 16:00-20:00 veya sabah 08:00-10:00 ile öğleden sonra 16:00-19:00 saatleri 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları daha doğru olacaktır. Bu konuda ilgili kurumlarımızın güncelleme yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum” diyen Bozoğlu, güneş çarpması için en tehlikeli saatlerin yaşlı vatandaşların dışarıda olduğu zamana denk geldiğini vurguladı.

KALP VE TANSİYON HASTALARI DİKKAT

Özellikle 11:00-15:00 saatlerinin kalp, solunum ve tansiyon hastalıkları açısından en zararlı saat dilimi olduğunu kaydeden Bozoğlu, şunları söyledi:

* Güneş ışınları; ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşmaktadır. İnsan sağlığı açısından en etkili ışın ultraviyole ışınlarıdır. Ülkemizde genellikle yaz ayları ve gündüz 11:00-15:00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır.

* Güneş çarpmasının en sık görüldüğü yerler, sıcak ve nemli deniz sahilleridir. Kalp, solunum sistemi ve tansiyon hastalarının özellikle 11:00-15:00 arasında dışarıya çıkması büyük risktir.