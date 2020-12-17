65 yaş üstü için şehir içi ulaşım yasağı var mı?

Türkiye'de son haftalarda artan corona virüsü vakalarıyla birlikte kısıtlamalar tekrardan yürürlüğe girdi. 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar, sadece saat 10.00 ile 13.00 arasında meskenlerini terk edebiliyor.

Ayrıca yasak kapsamında olan vatandaşların bu saatler içerisinde şehir içi ulaşım araçlarına (metro, metrobüs, otobüs, marmaray) binmeleri de yasaklandı.

CEZASI NE KADAR OLACAK?

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. İdare para cezası 900 lira olarak kurallara uymayanlara kesiliyor.

Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.

20 YAŞ ALTINA DA YASAK VAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 20 yaş altında bulunan vatandaşların saat 13.00 ile 16.00 arasından sokağa çıkması serbest olacak. Bunun dışındaki saatler dışında sokağa çıkan 20 yaş altı kimselere ise ceza işlemi uygulanacak.

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