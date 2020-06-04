65 yaş üstü için sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Risk grupları içerisinde en üstte yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı sürüyor. Sadece pazar günleri, belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar son dönemde bu sürenin ve günün arttırılması isteğini dile getiriyor. Bakan Koca 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılması hakkında konuştu.

65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?

Bakan Koca, 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altı olanlar için şu ifadeleri kullandı:

65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençlerimizle ilgili ise, en çok fedakarlık gösterenler onlar oldu. Hala sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan, büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimiz ise haftada iki gün şekilde uygulanıyor.

Bilim Kurulunda gündeme geldi. Daha çok büyüklerimizin sorunları nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şekilde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur, bakanlar kurulunda da gündeme gelmiş, açıklanmış olur.

Bir düzenleme yapılması gündeme geldi, gelecek hafta netleşir. Büyüklerimizin ve gençlerimizin bu fedakarlığına son vermek, bizim, yani 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Henüz bu hafta için resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz haftalardaki gibi yine Pazar günü sokağa çıkma iznini aynı şekilde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilmesi bekleniyor.